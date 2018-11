Pasqua, maxi sequestri di cibi scaduti

foto Guardia di Finanza di Fiumicino 11:51 - La guardia di finanza di Ascoli Piceno ha sequestrato sulla riviera sambenedettese 48 tonnellate di pesce congelato, in buona parte scaduto da oltre 5 anni. I rappresentanti legali di due società sono stati denunciati: secondo gli investigatori il pesce era pronto per essere venduto per la Pasqua a ristoranti, centri commerciali e mense. A Salerno, invece, i Nas hanno sequestrato 24 tonnellate di dolci contaminati con escrementi di topo. - La guardia di finanza di Ascoli Piceno ha sequestrato sulla riviera sambenedettese, in buona parte. I rappresentanti legali di due società sono stati denunciati: secondo gli investigatori il pesce era pronto per esserea ristoranti, centri commerciali e mense. A Salerno, invece, i Nas hanno sequestratocontaminati con

I controlli a San Benedetto del Tronto sono scattati a sorpresa proprio poco prima delle festività pasquali nei confronti di varie aziende operanti nel settore della lavorazione e della commercializzazione di prodotti ittici surgelati e congelati. Durante le ispezioni i militari hanno esaminato la filiera ittica, controllando gli standard qualitativi applicati nei diversi cicli della lavorazione e della commercializzazione, partendo però dal riscontro sulla qualità e conformità dei prodotti acquistati e detenuti dalle imprese.



Nei magazzini di un'importante azienda di lavorazione, preparazione e commercio di pesce surgelato le fiamme gialle hanno scoperto 5,8 tonnellate di prodotti non più idonei all'alimentazione umana in quanto tenuti in cattivo stato di conservazione e in buona parte già scaduti da oltre 5 anni.



In un'azienda vicina, poi, sono stati scoperte altre 42,5 tonnellate di pesce scaduto e mal conservato. I rappresentanti legali delle due società, la 40enne M.M. e il 36enne R.M., sono stati denunciati.



I carabinieri del Nas di Salerno hanno invece sequestrato 24 tonnellate di prodotti dolciari in pessimo stato di conservazione e contaminati da escrementi di topi in un'azienda dell'agro nocerino sarnese. L'impresa dolciaria, totalmente abusiva e in pessime condizioni igieniche, congelava abusivamente i prodotti ed etichettava le confezioni con scadenze completamente inventate.



Tre tonnellate di latte in polvere scaduto in Veneto - Latte intero in polvere tedesco scaduto da tre mesi è stato scoperto e sequestrato invece nel magazzino di un'azienda veneta dai Nas di Padova. Il prodotto, stoccato in 130 sacchi da 25 kg. ciascuno, pari a circa tre tonnellate, è stato trovato nel corso dei controlli nel settore alimentari intensificati in vista delle festività pasquali. Il latte, secondo i carabinieri, sarebbe stato destinato alla produzione di biscotti, distribuiti a supermercati ed esercizi commerciali dell'intero territorio nazionale.



Nel Napoletano sequestrata carne scaduta in un supermercato- Ben 50 chilogrammi di carne suina ed oltre due kg di carne di pollo scaduta ma comunque in vendita in un supermercato di Massa Lubrense (Napoli). Sono stati i carabinieri della locale stazione e dell'aliquota radiomobile di Sorrento insieme al personale dell'Asl Na3 sud - servizio veterinario di Piano di Sorrento - ad eseguire i controlli sulle carni messe in vendita nel supermercato di proprietà di un 41enne del luogo. Sequestro anche per pancetta, capocollo, hamburger di pollo e di carne bovina, carne di pollo e di tacchino privi della prevista etichettatura. Blocco sanitario su due quarti di carne bovina (100 chilogrammi circa) in attesa di esame di laboratorio sullo stato di conservazione.