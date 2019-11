Ancona, dodicenne sfonda il tetto in plexiglas di un centro commerciale e precipita: ferito

Un dodicenne è rimasto ferito dopo un volo di circa dieci metri dal tetto in plexiglas di un centro commerciale alla periferia di Ancona. Il ragazzino era in compagnia di tre coetanei e con un maggiorenne. Sarebbe sfuggito alla sorveglianza dell'adulto e si sarebbe messo a saltare sul tetto, in un'area transennata non accessibile al pubblico. Il plexiglas ha ceduto e il 12enne è finito a terra nella galleria principale, fratturandosi il femore.