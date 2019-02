Marche, esperimento di un medico no vax: "Cerco bimbo con gli orecchioni"

Non è passato inosservato l'annuncio, su Facebook, di un medico no vax, Fabio Franchi. "Sto cercando un bambino/a - rigorosamente volontario/a - che abbia la parotite in atto e sia residente nelle Marche (o zone limitrofe). Si tratta di esperimento che rispetta la convenzione di Oviedo e non infrange le regole del codice di Norimberga". Il medico, si legge sempre nel messaggio, assicura che al paziente non farà alcuna iniezione.

"Non posso spiegare più di tanto per ora", continua il post di Franchi, autore del libro "Aids: la grande truffa"; il medico invita quindi al "passaparola" per reclutare il suo volontario. Immediate le polemiche sui social: "Questo medico, guru antivax e in passato negazionista dell'Aids, cerca un bambino per fare esperimenti, così, su Facebook - scrive ad esempio il medico e debunker Salvo Di Grazia -. Ecco cosa significa 'sono pericolosi'". Anche il virologo Roberto Burioni ha citato l"iniziativa' su Twitter, sottolineando che "bisognerebbe fare qualcosa" in merito.