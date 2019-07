Manuel Bortuzzo, dopo la sparatoria torna in vasca a nuotare

Manuel Bortuzzo è tornato in grande stile in piscina. Il giovane, rimasto coinvolto in una sparatoria a Roma lo scorso febbraio, aveva perso l'uso delle gambe. Questo però non lo ha mai fermato. Fin da subito si è dichiarato pronto a tornare a nuotare e ha così postato un video su Instagram in cui mostra la sua forza e la sua tenacia anche in acqua. Bracciata dopo bracciata, Manuel mostra con quanta determinazione è pronto a tornare in grande forma per realizzare il suo sogno: le olimpiadi di Tokyo 2020.