Mantova, scende dal bus e viene travolta da un'auto: muore 15enne

A San Benedetto Po (Mantova), una studentessa di 15 anni è morta sul colpo dopo essere stata travolta da un'auto. La giovane, appena scesa dal pullman che la stava riportando a casa dopo la scuola, è stata investita mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto alla fermata sulla ex statale Virgiliana, appena fuori paese, in corrispondenza della frazione Villa Garibaldi. Il personale sanitario, giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza.