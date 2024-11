Mantova, scende dal bus e viene travolta da un'auto: 15enne morta

A San Benedetto Po (Mantova), una studentessa di 15 anni è in condizioni disperate dopo essere stata travolta da un'auto. La giovane, appena scesa dal pullman che la stava riportando a casa dopo la scuola, è stata investita mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto alla fermata sulla ex statale Virgiliana, appena fuori paese, in corrispondenza della frazione Villa Garibaldi.