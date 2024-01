Sedativi nel caffè per rapinare due uomini: la nuova Mantide della Brianza in carcere

Succede ancora nei dintorni di Vimercate, a pochi chilometri dalle zone in cui imperversava la 48enne Tiziana Morandi, condannata a 16 anni e 5 mesi in primo grado, con l’accusa di aver narcotizzato una decina di uomini sciogliendo sonnifero nelle bevande allo scopo di derubarli. E sono stati ancora i carabinieri della stazione di Bellusco a fermare venerdì scorso Lindys Perez Felip, 40 anni, cubana con passaporto boliviano. In tasca e nella stanza che occupa i militari le trovano diversi blister di farmaci a base di benzodiazepine e circa 150 euro in contanti.

Tgcom24

L’arresto, riporta il Corriere della Sera, è avvenuto a Cornate d’Adda, piccolo comune lombardo a cavallo tra le province di Monza e di Bergamo. Quel giorno, alle forze dell’ordine arriva la segnalazione di un incidente stradale. Un uomo privo di sensi, che ha perso il controllo dell’auto e che ha sbandato a una rotonda. L’automobilista viene intubato e trasportato in gravi condizioni in ospedale: si è temuto per la sua stessa vita. Dopo la chiamata, sul posto intervengono le pattuglie dei carabinieri e della polizia locale. Nelle vicinanze del luogo dell’incidente, viene vista la donna che, nei giorni precedenti, era già stata segnalata per alcuni movimenti sospetti ai vigili.

La Procura di Monza decide, a quel punto, di operare un fermo nel carcere milanese di San Vittore. Provvedimento nel quale le viene contestato questo episodio e uno un altro risalente al 15 gennaio. Vittima, in quel caso, un tassista milanese di 51 anni. Anche lui concorda un incontro con la 40enne. Arriva all’appuntamento alla guida del suo taxi. Poi stesso copione: il caffè da asporto preso in un bar (il barista avrebbe visto la donna armeggiare in modo strano) e la perdita completa di coscienza. Alcune telecamere riprendono la 40enne mentre rovista all’interno dell’abitacolo dell’auto, dal quale ruba circa 600 euro, l’incasso della giornata del tassista. Perez Felip, difesa dagli avvocati Milena Porro e Giuseppe Del Campo, è accusata, allo stato, di rapina consumata e tentata, ma sono in corso accertamenti su altri possibili casi.