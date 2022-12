Manovra, Pianeta Sindacale Carabinieri: sanare carenze negli organici delle forze dell'ordine

Sono i punti messi all'attenzione del governo da Pianeta Sindacale Carabinieri (Psc Assieme), che lancia l'allarme su una manovra economica "orfana di stanziamenti" a riguardo. "Siamo consapevoli - dice il segretario generale di Psc Vincenzo Romeo - che ci sono priorità per dare ripresa alle economie delle imprese di questo Paese. Ma un Paese senza garanzia di ordine e sicurezza non è un Paese che può crescere. La sicurezza passa dall'opera instancabile degli operatori delle forze dell'ordine che affrontano ogni giorno la lotta alla criminalità con sempre meno uomini e donne in servizio".

Manovra e forze dell'ordine, le proposte di Pianeta Sindacale Carabinieri al governo - "La carenza organica - continua Romeo - sta debilitando le forze" di chi opera per la sicurezza e questo "non è accettabile". Oltre 15.000 unità in meno "nella sola Arma dei Carabinieri che mancano sulla strada".

Ma non solo: "Operare con contratti scaduti e senza stanziamenti - sottolinea Romeo - dovendo attendere sempre la fine dell'anno per raccogliere briciole e doverci anche accontentare non motiva le forze di polizia".

"Signor Presidente del Consiglio - conclude - siamo noi a usare il termine sicurezza nel dare voce a tutti i carabinieri che amano questo Paese svolgendo quel ruolo sociale di riferimento per i cittadini italiani. Vogliamo operare nelle adeguate condizioni, dove un governo sceglie di investire sulla sicurezza e sulla efficienza di chi opera mettendo in pratica le aspettative di tutti i cittadini italiani di poter vivere nel rispetto delle leggi, con le garanzie dell'ordine e della sicurezza pubblica".