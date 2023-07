Manfredonia (Foggia), dispersi due fratellini di sei e sette anni: forse caduti in un bacino di irrigazione

Due fratellini di 6 e 7 anni risultano dispersi a Manfredonia, in provincia di Foggia.

I due potrebbero essere caduti in un vascone per l'irrigazione profondo 3 metri. Le loro ciabattine sarebbero state ritrovate nei pressi del vascone. I genitori, non trovandoli in casa nel pomeriggio, hanno lanciato l'allarme avviando le ricerche. In corso le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco. Sul posto stanno operando anche i sommozzatori giunti da Bari.