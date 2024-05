Manca il braccialetto elettronico, il marito dell'influencer Siu resta in carcere

Legale: "E' assurdo"

"Dovrebbe essere a casa con le figlie, invece rimane in cella - dice la sua legale Giovanna Barbotto -. È una cosa assurda. Il mio assistito è detenuto in carcere nonostante la disposizione di scarcerazione, una decisione arrivata ben oltre un giorno fa". La richiesta del dispositivo è stata avviata in forma urgente, ma ancora non è arrivato e così l'uomo è rimasto in carcere.