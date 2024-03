La mamma di Sarah Scazzi apre a un confronto con Michele Misseri

La lettera di Valentina Misseri

Nella lettera la cugina di Sarah parla della possibilità che Concetta incontri suo padre dicendo però che si cerca "ancora un processo mediatico" perché questo confronto - secondo quanto da suo padre - sarebbe avvenuto "alla presenza di giornalisti" e non in privato o alla presenza degli avvocati. "Per me - aveva scritto Valentina nella lettera - sentire questo è stata una pugnalata al sentimento più importante che ho in questi anni, la speranza". "La famiglia Scazzi - spiega il legale - per ovvi motivi non gradisce un incontro di persona, e da sola, con Michele Misseri. Non si è mai sottratta a un confronto o a una replica alle sue dichiarazioni, ma a distanza. Nessuno della famiglia Scazzi cerca "ancora un processo mediatico". "Ma una parola di verità (per la quale non è mai troppo tardi) - prosegue - può arrivare solo da Michele, Cosima e Sabrina. Per tale ragione, non senza difficoltà, Concetta è disponibile a un confronto con Michele, anche in privato, purché alla presenza del proprio figlio Claudio (ed, eventualmente, anche alla presenza di Valentina accanto al padre)".