Storia di una mamma diventata uomo a 40 anni: "Non è mai troppo tardi per essere sé stessi"

"Sto aspettando di avere la mastectomia ma diciamo che l'equilibrio con me stesso, quando mi guardo allo specchio, c'è. Adesso sono io, non è mai troppo tardi per essere sé stessi" ha detto all'inviata di "Zona Bianca" Silvio, un uomo trans che ha fatto la transizione in età adulta quando aveva già un figlio. "Da piccolo mandavo dei segnali - prosegue mostrando alcune sue foto da bambino - la consapevolezza è arrivata quando avevo 5 anni poi da più grande ho avuto una fase di repressione".

"Sentivo che c'era qualcosa di diverso tra me e le mie coetanee - ha raccontato Silvio ricordando il passato - ognuno ha la propria disforia di genere la propria specifica, io sono in lista ancora per la mastectomia e per togliere utero e ovaie. Mio figlio l'ho avuto per caso ma è l'unica cosa bella che ho avuto nella mia vita passata. Tra noi c'è sempre stato un rapporto speciale, non ha mai sentito la necessità di chiamarmi mamma" ha concluso l'uomo.