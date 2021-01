Maltempo, weekend con pioggia vento e neve sulla Penisola

Ansa

E' un weekend di maltempo su quasi tutta l'Italia quello appena iniziato: pioggia, vento e neve si abbattono su molte Regioni. Allerta rossa in Emilia. Arancione in Romagna, Liguria e Toscana. Gialla in altre 12 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.