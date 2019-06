Maltempo, violenta grandinata a Modena: vento a 110 chilomertri orari

Violenta grandinata a Modena e provincia: in 15 al pronto soccorso Twitter 1 di 7 Twitter 2 di 7 Twitter 3 di 7 Twitter 4 di 7 Twitter 5 di 7 Twitter 6 di 7 Twitter 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

A Modena vento a 111 chilometri orari - Come spiega l'osservatorio geofisico dell'Università di Modena, la violenta grandinata che ha colpito la città non è stata una tromba d'aria ma un vento discendente dalla nube temporalesca denominato "downburst". Il vento in provincia di Modena, riferisce l'osservatorio, ha raggiunto i 111 chilometri orari. "Si tratta della seconda massima velocità in assoluto mai registrata presso il nostro osservatorio a un passo dal record assoluto di 112 chilometri orari del 24 luglio 2004 sempre durante un temporale".



A Bologna vetri e semafori danneggiati - Vetri delle auto e finestre danneggiate, alberi e rami caduti, sottopassi allagati e semafori scoperchiati. La violenta grandinata, con chicchi grossi come noci, che poco prima delle 16 si è abbattuta anche su Bologna e provincia ha creato diversi disagi, con il centralino dei vigili del fuoco intasato per le numerose chiamate.



La direzione regionale dei vigili del fuoco dell'Emilia-Romagna ha allertato due colonne mobili dei colleghi della Liguria per far fronte all'emergenza maltempo in Emilia. E in più i volontari della Protezione civile in supporto sempre per criticità regionali. Attualmente il Comando di Bologna riesce ad evadere il carico operativo determinato dalla criticità maltempo in città e nella provincia.



"Venti feriti nel Bolognese" - "E' presto per fare un bilancio, gli interventi per risolvere i danni causati dal maltempo sono ancora in corso, ne sapremo di più nei prossimi giorni. Al momento il 118 ci ha comunicato che ci sono una ventina di feriti lievi nel Bolognese e altri nel Modenese", per colpa della grandine. Lo ha detto il direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile dell'Emilia-Romagna, Maurizio Mainetti. "I danni hanno riguardato soprattutto le automobili in strada e il settore agricolo. Nel Modenese, dove la situazione è stata più critica, i volontari della protezione civile sono a lavoro in supporto dei vigili del fuoco e dei Comuni".