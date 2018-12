Maltempo, venti a 100 chilometri orari, nuova allerta in Sardegna

La Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse in Sardegna e prorogato l'allerta per tutta la giornata di lunedì 10 dicembre. Le raffiche di Maestrale, fino a cento chilometri orari, stanno colpendo l'intera isola, ma in particolare le zone costiere e quelle in prossimità di rilievi, con rinforzi sino a burrasca. Sulle coste potrebbero verificarsi mareggiate, mentre le temperature sono scese.