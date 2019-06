Maltempo, paura per un torrente esondato nel Lecchese: 600 persone evacuate rientrano a casa

Il centro abitato di Premana, in alta Valvarrone, è rimasto isolato a causa dello smottamento di fango e detriti. Interrotto anche il collegamento tra Premana e Pagnona e anche in quest'ultimo centro montano si registrano pesanti danni e l'esondazione del torrente Varroncello. Oltre che a Dervio, evacuazioni sono state disposte anche in diversi altri Comuni della Valsassina, dove si segnalano allagamenti a Premana, Pagnona, Primaluna con le esondazioni di tre torrenti di Valle Molinara, Valle Noci, Valle del Fus.



Frane e allagamenti in provincia di Sondrio - Il maltempo ha causato frane, allagamenti e strade interrotte anche in provincia di Sondrio. La situazione più critica è stata registrata in Valle Spluga. Il by-pass di Gallivaggio, in territorio di San Giacomo Filippo, aperto dopo la maxi frana di un anno fa che danneggiò parzialmente il santuario, è stato letteralmente inondato: fango e detriti trascinati dal torrente Liro hanno invaso la carreggiata in entrambi sensi di marcia e quindi il transito è stato interrotto. Una frana, sempre provocata dai violenti temporali, si è verificata in località Isola sulla statale 36 dello Spluga, fra Campodolcino e Madesimo.



Paura anche in Valtellina, in particolare a Delebio (Sondrio), dove il torrente Lesina è gonfio d'acqua e rischia di esondare. Sul posto, come in Valchiavenna, sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e personale Anas.



Allagamenti e frane nel Bresciano - Anche in provincia di Brescia ci sono stati "allagamenti e frane" ad Angolo Terme, mentre la frazione di Mazzunno è rimasta isolata e 70 persone sono state evacuate.