Maltempo in Toscana: case e strade allagate a Pistoia, l'Arno cresce a Firenze

Il maltempo si fa sentire duramente la Toscana.

Nella notte si sono susseguiti numerosi interventi della protezione civile nella Regione, dove vige allerta arancione per piogge. Particolarmente colpita è stata Pistoia e la sua Piana verso Agliana e Quarrata con oltre 110 mm di pioggia cumulati da giovedì sera. Qui il fiume Brana è tracimato in alcuni punti, in particolare a Badia a Pacciana, frazione di Pistoia dove ha oltrepassato il ponte, e ci sono strade e alcune case allagate. A Firenze è in progressivo aumento il livello dell'Arno, a causa delle precipitazione sulla zona del Mugello.