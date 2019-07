Maltempo, torrente esonda in Piemonte: evacuato camping in Val Susa

Disagi per il maltempo che, dal tardo pomeriggio di lunedì, si sta abbattendo sul Piemonte con forti temporali e, in alcune zone, grandinate con forti raffiche di vento. La situazione più critica a Beaulard, frazione di Oulx, in alta Val Susa, dove i vigili del fuoco hanno evacuato alcune persone dal campeggio per l'esondazione del vicino torrente.