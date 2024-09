Estate agli sgoccioli, il maltempo torna sull'Italia: allerta gialla in 16 Regioni, rossa in Veneto

Sono previste forti piogge a partire dalle prossime ore anche sulla città di Milano e per questo il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione, cioè moderata, per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte e gialla, cioè ordinaria, per rischio temporali. La fase acuta è attesa per domani, fin dalle prime ore della mattinata. Sono possibili raffiche di vento in concomitanza con i temporali, sempre nel corso della giornata di domani, spiega il Comune. Il Centro operativo comunale della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Allerta arancione su settori di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana.