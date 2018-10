28 ottobre 2018 11:48 Maltempo sul Nord Italia, allarme nubifragi | Disagi per il forte vento Preoccupante la situazione in Friuli con molti smottamenti e caduta di alberi. Strade chiuse in Veneto

Un'ondata di forte maltempo sta interessando tutta la Penisola, con nubifragi e venti fino a 100 km orari. La Protezione civile ha emesso un'allerta rossa per rischio idrogeologico sui bacini del Piave in Veneto e su buona parte del Friuli. Dissesti idrogeologici si stanno registrando in queste ore in Friuli, nei comuni di Ovaro, Forni Avoltri e Sauris, a causa delle forti piogge.

Forte pioggia in Veneto, strade chiuse - A causa delle forti piogge che stanno cadendo sul Bellunese causando diverse frane, sono state chiuse al traffico la strada provinciale 2 della Valle del Mis e la regionale 48 "delle Dolomiti", sopra Cortina D'Ampezzo. Movimenti franosi segnalati sulla Regionale 203 Agordina, dove la situazione per ora è sotto controllo.



Allerta in Friuli, dissesti idrici e caduta alberi - A causa dell'ondata di maltempo prevista sulla regione, la Protezione civile del Friuli-Venezia Giulia ha diramato un'allerta meteo rossa fino a martedì per rischio idrogeologico. Alla centrale operativa sono giunte segnalazioni di caduta alberi a Tramonti di Sotto (Pordenone) e Moggio Udinese (Udine) per il forte vento.

Liguria sott'acqua: alberi caduti e strade allagate - Allagamenti a Genova, dove diversi alberi sono caduti e altri sono pericolanti, soprattutto nella val Bisagno, e un tetto è stato in parte scoperchiato a Mignanego in Valpolcevera per una frana. Diversi gli scantinati allagati. Maltempo anche a Portofino, dove un pino è caduto su una strada, in parte invasa dai detriti. Piccole frane anche sulla provinciale di Bargagli e sulla statale a Davagna (Genova). Vigili del fuoco in azione per alberi, cornicioni pericolanti e allagamenti anche tra Savona, Albissola e Varazze. Infine i pompieri sono al lavoro anche nello Spezzino per rimuovere alberi caduti sulle strade e pietre.



Limitazioni al traffico in Lombardia e Liguria - In corso limitazioni al transito su alcune strade statali a causa del maltempo. Le squadre Anas stanno operando sulla rete di competenza per garantire la transitabilità. In Lombardia è chiuso il passo dello Spluga sulla strada statale 36 a causa della neve sul versante svizzero. La strada è percorribile fino al confine di Stato. Sempre sulla statale 36 è stata riaperta la bretella in località Gallivaggio, chiusa nella notte in via precauzionale. Inoltre è chiusa la strada statale 38 "dello Stelvio" a causa di forti nevicate a Bormio (dal km 106 al km 124).