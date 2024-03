Maltempo sul Centronord, frane in Liguria e forti nevicate in montagna: Aurelia interrotta, black-out in Piemonte

Neve in montagna in Piemonte e Lombardia, frane e allagamenti in Liguria, dove l'Aurelia è interrotta in un tratto nel Savonese, black-out elettrici e telefonici in alcune aree del nord-ovest.

Il maltempo continua a provocare disagi e danni in molte località del Centronord, tra strade allagate, problemi nei collegamenti e zone isolate. Cresce la paura anche a Milano, dove sono saliti i livelli di Seveso e Lambro. In Toscana preoccupa il rischio idrogeologico in alcuni territori della regione.