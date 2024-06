Maltempo in Vallesabbia, ma anche sull'Alto Garda nel Bresciano. A causa di acqua, fango e sassi, e per il timore che a monte la situazione possa essere instabile, è stata disposta la chiusura al traffico della strada che collega la frazione di Serniga con quella di Gardone Riviera di San Michele, lungo la quale si è verificata una frana. In Vallesabbia è straripato un torrente che ha trascinato addirittura alcune auto. Non ci sono feriti.