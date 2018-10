Maltempo, si contano i danni dei nubifragi: sono nove le vittime | Chiuso l'aeroporto di Genova

Chiuso un tratto della tangenziale Est di Roma, da viale Castrense in direzione Salaria, per la caduta di pannelli anti-rumore. Come anche le rampe di accesso da via Prenestina. Diverse le strade chiuse in città per la presenza di rami e alberi sulla carreggiata. Disagi al traffico in varie zone della Capitale: da via Prenestina a via Tiburtina, da via Acqua Bullicante al Grande raccordo anulare. Tra i 400 e i 500 gli interventi effettuati nella notte dalla polizia.