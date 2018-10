Maltempo, si contano i danni dei nubifragi: sono nove le vittime | Chiuso l'aeroporto di Genova

Una bambina è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un sasso mentre viaggiava in auto a Silandro, in Val Venosta. L'incidente è avvenuto verso mezzanotte. La piccola è stata trasportata in ospedale e non è in pericolo di vita. A Rio Molino, in valle Aurina, un uomo è stato colpito e ferito da un ramo di un albero caduto in paese. Il malcapitato è stato trasportato con ferite medie all'ospedale di Brunico.