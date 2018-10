Maltempo: scuole chiuse anche martedì a Roma, Napoli, Genova e in molte altre città

Veneto e Trentino - Stessa situazione anche in Veneto e in moltissime località del Nord Est. Dopo una serie di riunioni in prefettura a Padova, Belluno, Rovigo, a seguito delle quali era stato deciso lo stop per le strutture cittadine e per quelle delle rispettive province, l'Unità di crisi istituita presso la Protezione Civile regionale ha reso noto che le scuole resteranno chiuse in tutto il Veneto, battuto in queste ore da forti piogge e vento. La chiusura interesserà anche tutto il territorio del Trentino, mentre saranno regolari le lezioni all'università.



Friuli - Contromisure anche in Friuli, dove su disposizione del Prefetto, Angelo Ciuni, resteranno chiuse diverse scuole in provincia di Udine che si trovano nelle aree interessate da allerta meteo "rossa". Gli istituti di ogni ordine e grado saranno chiusi anche in provincia di Pordenone, dopo che le valutazioni sull'evoluzione della perturbazione hanno consigliato la massima cautela.



Liguria, Lombardia e Toscana - Passando a Nord Ovest, con l'allerta rossa per le piogge prolungata fino alle 15 in tutto lo Spezzino e in parte del Tigullio, le scuole, in queste zone, resteranno chiuse. Nel Savonese non ci saranno lezioni a Savona, Varazze, Vado e Bergeggi. La parte del Tigullio interessata dall'allerta rossa comprende, tra i comuni principali, Santa Margherita, Rapallo, Chiavari, Portofino, Sestri Levante. Studenti a casa anche a Brescia, a Grosseto, in Valtellina, Valchiavenna e in tutta la provincia di Lecco. Nella Bergamasca aule chiuse a Seriate, Colere, Vilminore di Scalve, Selvino, Covo, Trescore (solo l'asilo statale), Albano Sant'Alessandro, Torre de' Roveri, Cividate al Piano, Calcio e Romano di Lombardia.



Abruzzo - Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse in molti comuni marsicani: Luco dei Marsi, Castellafiume, Aielli, Cerchio, San Vincenzo Valle Roveto, Pescasseroli, San Benedetto dei Marsi. A Collelongo scuole aperte ma con ingresso posticipato alle 9.30. Regolari le lezioni ad Avezzano.



Campania - Al Sud gli edifici scolastici resteranno chiusi in diverse zone della Campania, e tra queste Capri, Gragnano, Castellammare di Stabia e Pozzuoli. Lo stop interesserà gli istituti di Ercolano, Portici, Ottaviano, San Giorgio a Cremano e San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). Provvedimento di fermo dell'attività didattica anche in Marsica e Alto Sangro.