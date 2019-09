Maltempo Roma; allagamenti e alberi caduti: 100 interventi

Allagamenti, alberi e rami caduti a Roma a causa del maltempo. Sono circa cento gli interventi effettuati delle pattuglie della polizia locale, dalle 5 del mattino, per messa in sicurezza di aree, chiusure strade e ausilio a pompieri e protezione civile nelle aree colpite da intense raffiche di vento e forti piogge. Al momento non risultano feriti, ma alcuni veicoli danneggiati dalla caduta di rami e alberi.