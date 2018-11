Maltempo, a una settimana dal nubifragio "Stasera Italia" a Portofino isolata

Portofino è diventata un’isola, non perché la circondi il mare ma a causa dei gravi episodi di maltempo della scorsa settimana, che l'hanno tagliata fuori dalla rete di comunicazione con il resto della regione. “L’unica strada che ci arriva è un percorso forestale di soccorso non accessibile alle auto”, spiega Antonio Biondillo della Protezione Civile, mentre il colonnello dell’Esercito Mario Fabio Pescatrice illustra i lavori in atto per collegare Portofino vetta a Portofino mare.



L’esclusiva località turistica della costa ligure è stata messa fortemente in difficoltà dalle alluvioni. “Ci siamo tirati su le maniche e da una settimana stiamo lavorando in condizioni di vita a cui non siamo abituati”, ha detto il sindaco Matteo Viacava. Impressionanti le immagini raccolte dalla telecamera di W l’Italia che documentano le voragini nell’asfalto della strada principale.