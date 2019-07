Maltempo, palle di grandine da 5 cm nel Pordenonese

Una grandinata con chicchi del diametro di almeno cinque centimetri è caduta nel Pordenonese. E' stata una grandinata fitta ma durata pochi minuti e che non ha causato danni. Sul Friuli Venezia Giulia, e anche nella zona al confine con il Veneto, come da previsioni diffuse dalla Protezione Civile, è in corso una ondata di maltempo con rovesci e acquazzoni.