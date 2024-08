Maltempo, nubifragi in provincia di Avellino: strade come torrenti

Un violento nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio in diversi Comuni della provincia di Avellino. Una delle situazioni più critiche si registra a Baiano, dove è stata completamente allagata la centrale via Libertà, con acqua e fango che hanno bloccato alcuni automobilisti, soccorsi poi dai vigili del fuoco. Anche a Mugnano del Cardinale la strada che attraversa il paese è stata invasa da un fiume d'acqua impetuoso che ha quasi trascinato le auto parcheggiate. Al momento non si segnalano feriti.