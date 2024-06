Maltempo, notte di preoccupazione in Emilia: fiumi monitorati

Notte di preoccupazione per il maltempo in Emilia con la pioggia che continua e i fiumi, in particolare Secchia, Enza e Panaro, monitorati dalla protezione civile e dalle forze dell'ordine e di soccorso, in alcune zone di Appennino reggiano, modenese, parmense e piacentino dove diversi Comuni hanno lanciato messaggi di allerta alla popolazione, invitandola a limitare gli spostamenti. In provincia di Reggio Emilia sono tenuti sotto controllo il Torrente Tresinaro e i fiumi Secchia ed Enza