Nuova ondata di maltempo sul Nord Italia. Allerta rossa in Lombardia, arancione in Emilia, Trentino e Veneto, gialla in Romagna, Alto Adige e Liguria. A Milano, colpita nella notte da piogge intense, è esondato il fiume Lambro. Attivata poco dopo le 8 la vasca di laminazione del Seveso. A Bergamo e Lecco chiuse le scuole superiori, mentre in Val Brembana, Val Serina e Valle Imagna è stata ordinata la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado.