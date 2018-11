Maltempo, nel Reggino auto trascinate da torrente in piena

Il maltempo sta interessando anche la Calabria, in modo particolare la provincia di Reggio e quelle di Vibo Valentia e Catanzaro. A Bagaladi, nel Reggino, il torrente Prisco è esondato trascinando per centinaia di metri alcune auto parcheggiate. A Gioia Tauro viene tenuto sotto controllo il torrente Budello, che si è ingrossato. A Drapia, nel Vibonese, interrotto il transito su un ponte per l'ingrossamento del torrente sottostante.