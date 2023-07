Tromba d'aria a Gorgonzola (Milano), danni ma nessun ferito

A Gorgonzola (Milano) una tromba d'aria ha scoperchiato tetti e divelto piante.

Ma su tutta l'area di Milano ci sono disagi dovuti alla forte pioggia. Ad Abbiategrasso un furgone è finito in un canale, ma il conducente è riuscito a uscire da solo e non ha riportato conseguenze. A Cinisello Balsamo, un albero è caduto su una automobile e, anche in questo caso, la persona all'interno è riuscita a uscire da sola. Ad ora sono 110 gli interventi dei vigili del fuoco che hanno inviato una squadra anche a Monza per interventi nella zona est della città.