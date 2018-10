Maltempo Liguria, Toti: chiedo lo stato di emergenza e calamità

"Non è al momento possibile calcolare i danni, che potrebbero essere di centinaia di milioni in Liguria. Di sicuro oggi chiederemo lo stato di emergenza e di calamità naturale". Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti, da Rapallo. "Al momento la priorità è mettere in sicurezza le persone e le strutture. Non ci sono solo i danni di Rapallo. Portofino ha la strada distrutta, abbiamo problemi alla massicciata della ferrovia".