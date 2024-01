Maltempo, crolli e diverse frane in Liguria

Diverse frane sono state registrate sul territorio ligure in seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito la Regione nelle scorse ore.

Tra le principali segnalazioni c'è l'interruzione della viabilità in via dell'Acquasanta, tra Genova e Mele, che dopo il sopralluogo dei tecnici sull'area interessata dallo smottamento rimane chiusa. Così come è stata chiusa, per la caduta di un masso sulla carreggiata, anche la prima parte della provinciale 4, nel comune di Ceranesi.