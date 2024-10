Il maltempo torna a colpire l'Italia | A Torino la piena del Po fa paura, disposta la chiusura dei Murazzi

Il maltempo torna a colpire l'Italia con diverse Regioni in forte difficoltà per le forti piogge che hanno causato numerosi allagamenti. Toscana di nuovo in ginocchio a neppure un mese di distanza dai nubifragi che il 23 settembre fecero anche due vittime. Problemi per il maltempo anche in Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte e Veneto. A Torino è stata disposta la chiusura cautelativa dei Murazzi del Po al transito veicolare e pedonale a causa dell'arrivo della piena del fiume. Nel Ravennate sabato chiuse tutte le scuole e le università. Dalla notte allerta gialla per il maltempo anche in Lazio.