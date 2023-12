Maltempo, Coldiretti: "Ventinove tempeste di vento in un giorno sull'Italia"

Trombe d'aria da Nord a Sud, allerta in Liguria e danni in Lazio e Toscana: il brusco abbassamento delle temperature trova impreparate le colture

Danni alle colture Il maltempo ha interessato città e campagne dove le temperature sotto lo zero per lungo tempo danneggiano le coltivazioni invernali come spinaci, bietole, scarole, cavoli, verze, cicorie e broccoli ma lo sbalzo termico improvviso ha inevitabilmente un impatto anche sull'aumento dei costi di riscaldamento delle produzioni in serra.

Le colture - continua la Coldiretti - sono infatti impreparate di fronte al drastico e improvviso abbassamento di temperature che brucia le foglie più tenere provocando danni irrecuperabili. La rapida discesa della colonnina di mercurio, anche sotto lo zero, arriva infatti in un autunno mite con una temperatura fino a ora di oltre 2 gradi superiore la media che ha mandato la natura in tilt e reso le piante coltivate più sensibili, dopo che i primi dieci mesi del 2023 si sono classificati in Italia al secondo posto tra i più caldi dal 1800 sulla base dei dati Isac Cnr.

Liguria Arpal Liguria ha diramato una allerta gialla per neve sui tratti appenninici delle autostrade, dove sono attese deboli nevicate con accumuli tra 2 e 10 centimetri. Anche le zone interne di Levante che non presentano obiettivi sensibili alla neve saranno interessate da deboli nevicate, così come non si escludono locali sconfinamenti di debole nevischio nelle zone costiere del Savonese. Si evidenzia un brusco calo dello zero termico con temperature rigide nell'interno e disagio per freddo.

Puglia In 24 ore si sono abbattute sulla Puglia tre tempeste di vento a Bari, Barletta e Gallipoli e un tornado a Monopoli con rami degli alberi spezzati e danni alle produzioni in campagna a causa del forte vento che ha fatto cadere a terra le olive. Lo segnala sempre Coldiretti in riferimento alle tempeste di vento che han colpito la Puglia nelle ultime ore.

Trentino L'ondata di precipitazioni intense che ha attraversato il Trentino nelle ultime 24 ore ha provocato una frana di massi e rocce sulla strada provinciale del Monte Tombio, nel territorio di Riva del Garda. Lo smottamento ha interessato il tratto di provinciale compreso tra Pranzo, nel territorio comunale di Tenno, e Deva, nel Rivano. I vigili del fuoco sono al lavoro in queste ore per ripristinare la viabilità.

Toscana La Toscana è stata colpita da una violenta tempesta di vento che ha causato danni e disagi in tutta la regione, in particolare lungo la costa. Le raffiche di vento hanno superato i 100 km/h, provocando mareggiate e allagamenti in diverse località. A Pisa, la situazione è stata particolarmente critica a causa di una potente mareggiata che ha invaso le strade, causando caos e danni.

Lazio Litorale romano sferzato dal forte vento con punte di quasi 100km/h e da una mareggiata con picchi di onde tra i 2,5 e i 3 metri. A Ostia, registrate raffiche di vento fino a 98 km/h, 85 km/h a Civitavecchia, ma anche 80 km/h a Roma. Alberi sono caduti sul territorio di Fiumicino. In campo la Protezione Civile di Fiumicino per la rimozione degli alberi caduti e la messa in sicurezza.