Maltempo Ischia, i sindaci agli abitanti: "Non uscite di casa"

Il maltempo che ha colpito Ischia ha fatto scattare l'allarme su tutta l'isola.

Il commissario straordinario di Casamicciola Terme e i sindaci degli altri cinque Comuni isolani hanno emanato un'ordinanza collegiale diretta ai cittadini, con la quale chiedono di non uscire dalle proprie abitazioni e a non mettersi in movimento per non intralciare le operazioni di soccorso. Quasi tutta Casamicciola è completamente bloccata alla circolazione stradale a causa del fango e dei detriti. Alcune persone sono rimaste bloccate all'interno di un hotel senza corrente elettrica.