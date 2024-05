Maltempo in Lombardia, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco

Per il maltempo in Lombardia sono state decine gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto a Milano e in provincia e nel Pavese. La pioggia è caduta per quasi tutta la notte. Si tratta per lo più di rimozioni di alberi caduti e svuotamenti di cantine allagate ma, a ora, non si registrano danni particolari. Disagi, anche se contenuti, nell'area di Pavia e dei comuni limitrofi.