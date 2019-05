La Lombardia è stata investita da una nuova ondata di maltempo . Improvvise grandinate a Milano e Malpensa, piogge e temporali nelle aree circostanti. Lo scalo varesino ha bloccato i voli per un'ora a causa di lastre di ghiaccio sulle piste. Previsto vento forte con raffiche fino a 50-70 chilometri all'ora. La Protezione civile ha emesso un' allerta arancione . Il Comune di Milano aveva già attivato il Coc, il centro operativo per monitorare i livelli dei fiumi Seveso e Lambro.

La grandinata a Milano si è scatenata proprio durante l'adunata nazionale degli Alpini. La forte grandinata ha completamente imbiancato la pista dell'aeroporto di Malpensa, provocando la riduzione del flusso dei voli. Alcuni velivoli in arrivo sono stati dirottati su altri scali ma l'aeroporto non è mai stato chiuso. Gli operai sono intervenuti per pulire la pista dalla fitta coltre di ghiaccio.



Il maltempo che si è abbattuto sulla Regione per ora ha visto come danni la caduta di qualche albero e di qualche tabellone pubblicitario nella zona della Brianza e nel Varesotto, mentre a Milano è volato qualche gazebo degli alpini. Tante le chiamate ai centralini dei pompieri, ma nessuna criticità particolare.