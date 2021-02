Maltempo, in arrivo pioggia e vento: allerta in 11 Regioni

Allerta per il maltempo in 11 Regioni d'Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Codice arancione per mareggiate in Toscana. Domenica intanto è franato un costone a Pellazzano, in provincia di Salerno, mentre una frana su una strada si è registrata a Forno di Zoldo, nel Bellunese.