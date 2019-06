Maltempo, grandinata su Torino: strade allagate e traffico in tilt

Un violento nubifragio si è abbattuto su Torino, con grandine e forti raffiche di vento, mandando in tilt la circolazione automobilistica. E' stato chiuso al traffico, per allagamento, il sottopasso di corso Regina Margherita all'altezza di Porta Palazzo, e lunghe code si sono formate in corso Cairoli. Un albero è caduto in corso Re Umberto. Protezione civile, vigili del fuoco e polizia municipale stanno monitorando la situazione.