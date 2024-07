Maltempo, forte grandinata su Milano: "Chicchi grossi come palle da biliardo"

I fiumi Seveso e Lambro sono sotto monitoraggio ma non in emergenza. I vigili del fuoco hanno fatto alcune decine di interventi: una ventina più gravi nella zona Nord-Ovest di Milano, e in particolar modo a Cornaredo e Bareggio, dove sono caduti diversi rami e anche alcuni alberi che hanno danneggiato vetture in sosta, anche in modo grave, senza però provocare, per quanto si sa al momento, feriti. Ecco i consigli per salvarsi in caso di grave maltempo.