Maltempo, frana invade campeggio: 50 ragazzi evacuati in Trentino

Cinquanta ragazzi ospiti di un campeggio sull'altopiano di Pinè, in Trentino, sono stati evacuati a causa di una frana che ha in parte invaso un'area della struttura e la strada che si snoda accanto al perimetro ricettivo. Lo smottamento è stato causato dalle intense piogge. Grossi disagi anche in Lombardia e in Piemonte, a causa di grandinate e temporali.