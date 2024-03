Maltempo, forte vento e pioggia a Milano e tromba d'aria nel Varesotto

Maltempo in Lombardia.

Pioggia e soprattutto vento forte, anche più di 70 chilometri all'ora, hanno caratterizzato la sera della vigilia di Pasqua a Milano. Una tromba d'aria si è verificata nel Varesotto. Una trentina gli interventi dei vigili del fuoco per molti alberi pericolanti, cartelloni pubblicitari e insegne dei negozi caduti. La zona nel Varesotto tra Busto Arsizio, Samarate e Lonate Pozzolo è stata interessata da una breve tromba d'aria che abbattuto decine di alberi ma fortunatamente non ha causato conseguenze per le persone.