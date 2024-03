Maltempo, forte pioggia su Napoli: fiume di fango in strada al Vomero, gli abitanti restano senz'acqua

Sottoscala dei palazzi, locali commerciali e appartamenti a livello della strada sono stati allagati dall'acqua melmosa e dai detriti. I residenti sono scesi in strada allarmati e hanno iniziato a svuotare i locali senza riuscirci. Gravi disagi anche nella vicina via Morghen. Interrotta la fornitura d'acqua nelle case.

Tgcom24

Interrotta la fornitura d'acqua I vigili del fuoco sono subito intervenuti con due autoclavi per mettere in azione le pompe idrovore. Momenti di tensione ci sono stati tra alcuni cittadini, esasperati dalla difficile situazione, e addetti dall'azienda comunale Abc intervenuti. E' stata interrotta la fornitura di acqua e i tecnici hanno detto che al momento non è possibile prevedere i tempi dei ripristino del servizio.

Gli abitanti: ha ceduto la fogna "Ha ceduto un altro tratto della fognatura - hanno detto alcuni residenti ai deputati di Europa Verde arrivati, Francesco Emilio Borrelli e Nelide Milano - perché qui le fogne non sono mai state riparate e non si è mai fatta manutenzione. Si sono sempre fatti rattoppi che, alla fine, hanno causato questo disastro. L'intero sistema sta collassando e noi rischiamo di perdere le nostre case. Dall'inizio dell’emergenza nessuno ci ha detto veramente come stanno le cose e anche oggi siamo costretti a vedercela da soli".