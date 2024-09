Maltempo, in Emilia Romagna resta l'allerta rossa della Protezione civile

Prosegue l'allerta meteo sulle zone colpite dell'alluvione. La Protezione civile ha emesso un bollettino di allerta rossa sull'Emilia Romagna per rischio idraulico e idrogeologico anche per la giornata di oggi. In particolare, si riporta elevata criticità per rischio idraulico su Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese. Elevata criticità per rischio idrogeologico su Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.