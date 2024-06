Maltempo, in Emilia case isolate per frane e allagamenti

Ancora maltempo sull'Italia, in particolare al Centronord. Fiumi in piena in Emilia, dove sono sorvegliati speciali il torrente Tresinaro e i fiumi Secchia ed Enza. I carabinieri coadiuvano protezione civile ed enti competenti per le operazioni soccorso. Strade chiuse, ponti interrotti, arterie di vitale importanza invasa da melma e rocce trascinate. In alcune zone dell'Appennino reggiano, modenese, parmense e piacentino diversi Comuni hanno chiesto alla popolazione di limitare gli spostamenti. Allerta gialla su Veneto, Lombardia, Piemonte e Toscana, Umbria, Marche, e su alcune aree di Puglia, Basilicata e Sicilia.