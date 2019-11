Maltempo, Coldiretti: sette milioni di italiani vivono in aree a rischio

Sette milioni di italiani vivono in aree a rischio frane, alluvioni, esondazioni, "in una situazione di incertezza determinata dall'andamento meteorologico anomalo che condiziona la vita e il lavoro". E' questo l'allarme che lancia Coldiretti dopo l'ultima ondata di maltempo che ha colpito l'Italia da nord a sud, con gravi danni all'agricoltura e la richiesta dell'avvio delle procedure per lo stato di calamità nelle zone più penalizzate.