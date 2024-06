Maltempo, torrenti esondano a Cogne: paese isolato, sale l'allerta

Diversi allagamenti sono stati registrati in bassa Valle d'Aosta, in particolare tra Verre's e Ayas, con i vigili del fuoco impegnati in oltre 12 interventi. Per la giornata di oggi il Centro funzionale regionale della Valle d'Aosta ha diramato un'allerta 'gialla' per criticita' idrogeologica legata ai temporali in corso.